На Мальте новым премьером стал сын бывшего президента

Источник материала: Tut.by

На Мальте новым премьером и лидером Лейбористской партии страны стал 42-летний юрист и депутат Роберт Абела. Об этом 12 января сообщает AFP.



Фото: скриншот видео Euronews / YouTube

Абела сменит на посту Джозефа Муската, который пообещал уйти в отставку на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. У себя в твиттере политик поздравил нового премьера и заявил, что передаст ему свои полномочия 13 января.

Кроме того, новый премьер является сыном Джорджа Абела — бывшего президента Мальты, который возглавлял страну с 2009 по 2014 год.

Бывший премьер в декабре 2019 года объявил, что уйдет в отставку после 12 января 2020 года. «Я не идеален и у меня есть свои недостатки <…> Уверяю вас, я отдал все в обмен на доверие, которое вы мне оказали», — рассказал он в телевизионном обращении. Отставки Муската требовали протестующие, которые собрались на митинге в Валлетте.

В конце ноября с поста администрации премьера Мальты ушел Кит Шембри, а также министр туризма Конрад Мици. О причинах отставки неизвестно, но полиция допрашивала их по делу об убийстве журналистки.

Каруани погибла в октябре 2017 года в результате взрыва в автомобиле. Журналистка расследовала коррупцию среди высокопоставленных чиновников.

Власти Мальты попросили ФБР помочь в расследовании, а премьер-министр назначил награду в миллион евро за информацию о преступлении. В декабре 2017 года троим людям предъявили обвинения по делу об убийстве. Тогда полиция задержала десять человек.

В ноябре 2019 года было предъявлено обвинение мальтийскому бизнесмену Йоргену Фенеку, который фигурировал в расследованиях Каруани. Его считают причастным к убийству, а также подозревают в участии в преступной группировке. Фенек свою вину отрицает.