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На Мальте новым премьером стал сын бывшего президента
13.01.2020 06:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Мальте новым премьером и лидером Лейбористской партии страны стал 42-летний юрист и депутат Роберт Абела. Об этом 12 января
Абела сменит на посту Джозефа Муската, который пообещал уйти в отставку на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. У себя в твиттере политик
Кроме того, новый премьер является сыном Джорджа Абела — бывшего президента Мальты, который возглавлял страну с 2009 по 2014 год.
Бывший премьер в декабре 2019 года объявил, что уйдет в отставку после 12 января 2020 года. «Я не идеален и у меня есть свои недостатки <…> Уверяю вас, я отдал все в обмен на доверие, которое вы мне оказали», — рассказал он в телевизионном обращении. Отставки Муската требовали протестующие, которые собрались на митинге в Валлетте.
В конце ноября с поста администрации премьера Мальты ушел Кит Шембри, а также министр туризма Конрад Мици. О причинах отставки неизвестно, но полиция допрашивала их по делу об убийстве журналистки.
Каруани погибла в октябре 2017 года
Власти Мальты попросили ФБР помочь в расследовании, а премьер-министр назначил награду в миллион евро за информацию о преступлении. В декабре 2017 года троим людям предъявили обвинения по делу об убийстве. Тогда полиция
В ноябре 2019 года было предъявлено обвинение мальтийскому бизнесмену Йоргену Фенеку, который фигурировал в расследованиях Каруани. Его считают причастным к убийству, а также подозревают в участии в преступной группировке. Фенек свою вину отрицает.
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Абела сменит на посту Джозефа Муската, который пообещал уйти в отставку на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
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