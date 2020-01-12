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Иран призвал Трампа «не позорить» персидский язык
13.01.2020 06:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал американского лидера Дональда Трампа «не позорить» персидский язык своим обращением к нему. Об этом он написал в своем
«Руки и языки, запачканные угрозами, санкциями и террором в отношении иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык», — заявил представитель ведомства. Также Мусави спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, «героя которого только что убил». Речь идет
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Также Мусави спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, «героя которого только что убил». Речь идет об иранском генерале Касеме...
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