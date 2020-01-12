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Иран призвал Трампа «не позорить» персидский язык

13.01.2020 06:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал американского лидера Дональда Трампа «не позорить» персидский язык своим обращением к нему. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Руки и языки, запачканные угрозами, санкциями и террором в отношении иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык», — заявил представитель ведомства. Также Мусави спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, «героя которого только что убил». Речь идет об иранском генерале Касеме Сулеймани, который погиб в ходе спецоперации США в Ираке.

Ранее Трамп поддержал акцию протеста в Иране. «Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», — написал он на фарси в своем Twitter.

Массовые антиправительственные акции протеста из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном начались в субботу, 11 января. Поводом для выступлений стало признание Тегераном своей вины в трагедии. Акция проходит под лозунгом «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». 

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца.

 
 
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Также Мусави спросил, действительно ли президент США поддерживает иранский народ, «героя которого только что убил». Речь идет об иранском генерале Касеме...
 
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