СК России обвинил командира экипажа в аварии SSJ-100 в Шереметьево

Источник материала: Tut.by

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» .



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«Продолжения [расследования] не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов», — сказал он.

Краснов напомнил, что Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас он с адвокатом знакомится с материалами дела. По словам Краснова, Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов.

Евдокимов своей вины не признает, он находится под подпиской о невыезде.

«Тем не менее, своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна», — сказал замглавы СК. Он пояснил, что грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. SSJ трижды подскакивал от взлетно-посадочной полосы, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива.

Наомним, катастрофа с SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. Через 27 минут после взлета, из-за технических неполадок лайнер вернулся в Шереметьево. Совершив жесткую посадку, самолет загорелся. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе дети. По данным СК, большинство людей погибли из-за огня и отравления продуктами горения, а не от удара самолета.