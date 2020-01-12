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В Канаде разослали СМС о происшествии на АЭС. Теперь говорят, что по ошибке

13.01.2020 07:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение об инциденте на атомной электростанции на юге Канады было разослано по ошибке, говорят канадские власти, пишет Русская служба BBC.


Фото: Reuters

В текстовых сообщениях, разосланных на мобильные телефоны, говорилось, что на АЭС Пикеринг имел место некий инцидент. Суть инцидента не разъяснялась, но подчеркивалось, что утечки радиации не зафиксировано и необходимости применять защитные средства нет.

Спустя два часа поступило еще одно сообщение, которое объявляло первое ошибкой. Пока неясно, что стало ее причиной.

Мэр близлежащего города Пикеринг Дэйв Райан заявил, что потребовал проведения полномасштабного расследования.

Первое сообщение было отправлено около 07.30 по местному времени (12.30 по Гринвичу) в воскресенье местным жителям в радиусе 10 км от АЭС. Оно было сгенерировано автоматически Центром чрезвычайных ситуаций при правительстве провинции Онтарио.


Фото: Reuters

«Сообщается об инциденте на АЭС Пикеринг. На станции НЕ произошло аномальных выбросов радиоактивности и сотрудники чрезвычайных служб занимаются ситуацией. Население в районе АЭС Пикеринг не должно предпринимать никаких защитных мер», — говорилось в тексте первого сообщения.

Затем компания Ontario Power Generation, которая эксплуатирует электростанцию, заявила, что это сообщение было послано по ошибке и что никакой опасности для людей или окружающей среды нет.

АЭС Пикеринг расположена на берегу озера Онтарио в 50 км от Торонто. Атомная электростанция начала работу в 1971 году и является одной из крупнейших в мире.

 
 
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В текстовых сообщениях, разосланных на мобильные телефоны, говорилось, что на АЭС Пикеринг имел место некий инцидент. Суть инцидента не разъяснялась.
 
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