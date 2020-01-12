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«Нафтогаз» объяснил, почему Украина не покупает газ напрямую у России
13.01.2020 10:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина обходится без российского газа не потому, что Киев принял такое «героическое решение». Поставки прекратила Москва. Об этом исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко
— Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас сейчас есть законодательные возможности для прямых поставок от «Газпрома» и раньше были. Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у «Газпрома» не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача — «Нафтогаза» и моей команды — была в том, чтобы в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставлять газ, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Что мы делали, — заявил Витренко.
По словам Витренко, переговоры о том, чтобы напрямую закупать газ у России, сейчас не ведутся, этот вопрос даже не обсуждается.
30 декабря 2019 года, напомним, «Нафтогаз» и «Газпром»
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По словам Витренко, переговоры о том, чтобы напрямую закупать газ у России, сейчас не ведутся, этот вопрос даже не обсуждается.
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