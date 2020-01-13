Зеленский одобрил введение реестра педофилов

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 409-IX, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, пишет 112.ua .



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Предполагается, что в едином госреестре будут данные об осужденных за половые преступления против малолетних, в том числе о людях со снятой и погашенной судимостью.

Пользоваться реестром будут руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и ГБР.

Право доступа к данным реестра предоставили сельским, поселковым, городским головам, руководителям госадминстраций, других органов госвласти и местного самоуправления. Они смогут проверить наличие данных о человеке, который хочет возглавить детсад, школу, детскую больницу или любое другое заведение для детей.

Кроме того, любое лицо сможет проверить в реестре наличие данных о себе, а при наличии нотариально заверенного согласия — и о другом лице.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, а если преступление было совершено до создания реестра, то на основании постановления суда по месту проживания или по ходатайству прокурора, по месту отбывания наказания.

Держателем реестра назначили Минюст Украины.

Информацию о внесении фамилии лица в реестр педофилов включают в резолютивной части приговора.

Кроме того, закон повышает планку минимального срока заключения за секс с детьми до 14 лет с 8 до 10 лет (речь идет о действиях сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета).

Если нарушитель ранее был уличен в сексе с детьми до 14 лет, половых сношениях или развратных действиях с людьми до 16 лет — это станет поводом для заключения за следующее нарушение на 15 лет или пожизненно. Такое же наказание предусмотрено для случаев, когда лицо обвиняется в сексуальном насилии (действиях сексуального характера без проникновения) по отношению к ребенку до 14 лет, а ранее лицо было осуждено за секс с людьми до 14 лет, половые сношения или разврат по отношению к лицам до 16 лет.

Закон предусматривает установление админнадзора за осужденными за педофилию на срок до погашения судимости. Однако и после завершения такого срока осужденные за педофилию должны будут сообщать Нацполиции о переезде — по умолчанию в течение трех лет, но срок может быть продлен судом еще на три года.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.