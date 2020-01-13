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Трюдо: репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев может занять месяцы

14.01.2020 06:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Репатриация тел погибших в авиакатастрофе граждан Канады может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.


Фото: Reuters

«Это один из самых главных вопросов, который задавали мне семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно быстрее, — сказал он. — К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах».

Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг родственникам 57 погибших канадцев. Он также заверил, что Оттава сделает все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

 
 
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Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг родственникам 57 погибших...
 
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