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Трюдо: репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев может занять месяцы
14.01.2020 06:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Репатриация тел погибших в авиакатастрофе граждан Канады может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу
«Это один из самых главных вопросов, который задавали мне семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно быстрее, — сказал он. — К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах».
Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг родственникам 57 погибших канадцев. Он также заверил, что Оттава сделает все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.
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Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг родственникам 57 погибших...
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