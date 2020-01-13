Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении украинского Boeing

Источник материала: Tut.by

В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Boеing «Международных авиалиний Украины», находился также самолет катарских авиалиний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.



Фото: Reuters

Он уточнил, что в случае с катарским самолетом авиадиспетчерам удалось скоординировать действия с иранскими военными. По словам депутата, когда лайнер вошел в иранское воздушное пространство, пилоты по всей видимости заметил свет в небе, предположив работу ПВО. Они сделали запрос диспетчерам, те в свою очередь передали информацию силам ПВО.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение ранним утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, все они погибли.

Власти Ирана спустя трое суток после катастрофы признали , что лайнер был сбит по ошибке, оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Президент Ирана назвал случившееся «непростительной ошибкой».