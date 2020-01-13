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Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении украинского Boeing

14.01.2020 02:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Boеing «Международных авиалиний Украины», находился также самолет катарских авиалиний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.


Фото: Reuters

Он уточнил, что в случае с катарским самолетом авиадиспетчерам удалось скоординировать действия с иранскими военными. По словам депутата, когда лайнер вошел в иранское воздушное пространство, пилоты по всей видимости заметил свет в небе, предположив работу ПВО. Они сделали запрос диспетчерам, те в свою очередь передали информацию силам ПВО.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение ранним утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, все они погибли.

Власти Ирана спустя трое суток после катастрофы признали, что лайнер был сбит по ошибке, оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Президент Ирана назвал случившееся «непростительной ошибкой».

 
 
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В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Boеing «Международных авиалиний Украины», находился также самолет катарских авиалиний.
 
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