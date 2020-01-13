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Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении украинского Boeing
14.01.2020 02:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Boеing «Международных авиалиний Украины», находился также самолет катарских авиалиний. Об этом сообщает
Он уточнил, что в случае с катарским самолетом авиадиспетчерам удалось скоординировать действия с иранскими военными. По словам депутата, когда лайнер вошел в иранское воздушное пространство, пилоты по всей видимости заметил свет в небе, предположив работу ПВО. Они сделали запрос диспетчерам, те в свою очередь передали информацию силам ПВО.
Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение ранним утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, все они погибли.
Власти Ирана спустя трое суток после катастрофы
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В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Boеing «Международных авиалиний Украины», находился также самолет катарских авиалиний.
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