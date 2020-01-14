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В Ираке по базе США нанесли ракетный удар
14.01.2020 23:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расположенная к северу от Багдада военная база Эт-Таджи, которую используют военные из США, подверглась ракетной атаке. Об этом
Удар был нанесен во вторник, 14 января. По данным телеканалов, было выпущено пять ракет. Информация о погибших и пострадавших не приводится.
Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.
Официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс заявил, что в результате ракетного удара никто из военных не пострадал.
«Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Таджи», —
8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по другой американской базе в Ираке. Так Тегеран отреагировал на ликвидацию главы элитного подразделения КСИР под названием «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. В ту же ночь после вылета из Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани планировал взорвать американское посольство. Точной информации о том, где и когда должна была произойти атака, у Вашингтона не было, но угроза была реальной, пояснял госсекретарь Майк Помпео. Трамп не стал отвечать на обстрел базы военными действиями, вместо этого он пообещал ввести против Ирана новые санкции.
12 января неизвестные обстреляли авиабазу ВВС США Балад, расположенную к северу от Багдада. По аэродрому выпустили несколько снарядов, пострадали четыре человека, однако среди них нет американских военнослужащих.
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По предварительным данным, огонь вели из систем залпового огня. США пока никак не прокомментировали случившееся.
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