ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ираке по базе США нанесли ракетный удар

14.01.2020 23:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Расположенная к северу от Багдада военная база Эт-Таджи, которую используют военные из США, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщают телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник, а также анонимный собеседник телеканала Al Sumariya. Позже информацию об ударе подтвердила армия Ирака, передает Reuters.


Фото: Reuters

Удар был нанесен во вторник, 14 января. По данным телеканалов, было выпущено пять ракет. Информация о погибших и пострадавших не приводится.

Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.

Официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс заявил, что в результате ракетного удара никто из военных не пострадал.

«Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Таджи», — написал он в Twitter.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по другой американской базе в Ираке. Так Тегеран отреагировал на ликвидацию главы элитного подразделения КСИР под названием «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. В ту же ночь после вылета из Тегерана разбился пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», все находившиеся на борту 176 человек погибли. Изначально власти Ирана заявляли, что причиной катастрофы стали технические неполадки, однако позже признали, что силы ПВО непреднамеренно сбили лайнер.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани планировал взорвать американское посольство. Точной информации о том, где и когда должна была произойти атака, у Вашингтона не было, но угроза была реальной, пояснял госсекретарь Майк Помпео. Трамп не стал отвечать на обстрел базы военными действиями, вместо этого он пообещал ввести против Ирана новые санкции.

12 января неизвестные обстреляли авиабазу ВВС США Балад, расположенную к северу от Багдада. По аэродрому выпустили несколько снарядов, пострадали четыре человека, однако среди них нет американских военнослужащих.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, огонь вели из систем залпового огня. США пока никак не прокомментировали случившееся.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Париж, Лондон и Берлин решили официально предъявить претензии Ирану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика