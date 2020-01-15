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СМИ опубликовали видео предполагаемого попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране
15.01.2020 01:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Газета The New York Times
Газета подчеркивает, что ей удалось подтвердить подлинность опубликованной видеозаписи. По информации газеты, кадры сделаны при помощи камеры видеонаблюдения, установленной на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта, с которого были осуществлены пуски ракет. На видеозаписи видно, как, предположительно, две ракеты с разницей приблизительно в полминуты взмывают в небо, поочередно поражая самолет, что сопровождается яркими вспышками.
Спустя некоторое время на кадрах становится различим в небе светящийся движущийся объект, которым, по утверждению газеты, является горящий лайнер. Издание подчеркивает, что он продолжал движение еще на протяжении некоторого времени, что подтверждается опубликованными кадрами. При этом The New York Times отмечает, что видеозапись, по ее мнению, указывает на то, что связь с лайнером была потеряна еще после удара первой из двух ракет.
В минувший четверг эта же газета одной из первых опубликовала
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Газета подчеркивает, что ей удалось подтвердить подлинность опубликованной видеозаписи.
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