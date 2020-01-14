Париж, Лондон и Берлин решили официально предъявить претензии Ирану

Источник материала: Tut.by

Франция, Британия и Германия запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном после того, как Тегеран объявил, что отказывается от всех ограничений по соглашению, заключенному в 2015 году.



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Три европейские страны заявили, что недавние решения иранского руководства не оставили им другого выбора.

«Иран продолжает нарушать основные условия, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Действия Ирана сейчас не соответствуют положениям соглашения и имеют все более серьезные и необратимые последствия. Мы не согласны с тем, что Иран имеет право на отказ от соблюдения положений СВПД», — говорится в заявлении.

В совместном заявлении Евротройка выразила сожаление по поводу решения США выйти из ядерной сделки и подчеркнула, что хочет сохранить соглашение. Европейские страны не намерены поднимать вопрос о введении санкций в отношении Ирана.

«Наше намерение — не восстановить санкции, а снять существующие противоречия посредством механизма разрешения споров, который предусмотрен сделкой», — сказал источник в европейских дипломатических кругах агентству Рейтер.

Новая сделка?

Обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус считает, что запуск механизма разрешения споров является первым формальным шагом к похоронам сделки.

«Страны Евротройки настаивают на том, что будут соблюдать условия сделки до конца и что они хотят лучшего варианта соглашения — такого, какой смогут поддержать и США. Но очень сложно представить, что Иран примет соглашение с более жесткими ограничениями, в том числе и с ограничениями, касающимися ракетной программы Ирана», — отмечает Джонатан Маркус.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что понимает озабоченность США по поводу несовершенства сделки 2015 года, но тем не менее, по его словам, должен быть найден способ не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

«Если мы собираемся отказаться от этой сделки, тогда нам нужна замена. Давайте заменим ее сделкой с Трампом», — сказал Борис Джонсон.

Что такое механизм разрешения споров?

Ядерная сделка, заключенная с Ираном, предполагает процедуру, по которой любая сторона этого соглашения может пожаловаться на другую сторону, не выполняющую его условия.

Для разрешения проблемы эта жалоба направляется в Совместную комиссию, состоящую из представителей Европейской тройки, Евросоюза, России, Китая и Ирана, которой отводится 15 дней на разрешение спора. Этот срок может быть продлен по обоюдному согласию.

Если проблема не разрешена, ее могут отправить на рассмотрение министров иностранных дел сторон или в Консультационный совет, состоящий из трех членов. Эта стадия также может занять 15 дней.

Если и тут решить проблему не удастся, у Совместной комиссии останется пять дней на разрешение спора.

Если подавшая жалобу сторона после этого все еще не удовлетворена и считает, что налицо серьезное невыполнение условий соглашения, она может на этом основании отказаться от выполнения своих обязанностей — полностью или частично. Она может также уведомить Совет Безопасности ООН.

В случае невыполнения Ираном своих обязанностей в Совбезе может пройти голосование по вопросу о возобновлении отмененных международных санкций. Отдельные члены Совета Безопасности не могут наложить вето на это решение.

Коротко о том, как развивались события

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году шестью странами (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) с целью ограничить иранскую ядерную программу.

Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по СВПД.

5 января правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.

Тегеран заявил, что готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций. Иранские власти связали свое решение с убийством в начале января высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

Как заявил Иран, в первую очередь отказ от ограничений связан с числом центрифуг.

США пытаются с помощью санкций заставить Иран заключить новую сделку, которая навсегда сделает невозможной получение Ираном ядерного оружия и серьезно ограничит его ракетные программы.

Иран отказывается заключать такой договор, утверждая, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.