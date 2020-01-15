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В Иране задержали автора видео с запуском ракеты по «Боингу»

15.01.2020 07:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал человека, снявшего и разместившего в сети видеоролик, на котором предположительно зафиксирован выстрел ракеты, поразившей украинский «Боинг» под Тегераном, что привело к его крушению. Об этом, по информации иранских СМИ, во вторник, 14 января, сообщили в КСИР, пишет DW.


Фото: Reuters

Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, заявляют представители элитных соединений иранских вооруженных сил. Результаты этого расследования будут позднее представлены общественности.

Видео, которое «предположительно показывает взрыв в воздухе» после попадания ракеты в самолет, появилось в Twitter международной группы расследователей Bellingcat 9 января.

По данным расследователей, «видео показывает жилой квартал в западном Паранде (35.489414, 50.906917), ориентированно на северо-восток», а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Паранд — это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

11 января КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского «Боинга» под Тегераном. «Я бы предпочел умереть и не быть свидетелем подобной беды», — заявил командир военно-космической дивизии Амирали Хаджизаде в видео. По его словам, военные приняли пассажирский самолет за крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.

 
 
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Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, заявляют представители элитных соединений иранских вооруженных сил. Результаты этого...
 
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