Путин предложил кандидатуру на должность премьер-министра

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин назвал кандидатуру на должность премьер-министра страны после того, как правительство подало в отставку.



Фото: kremlin.ru

15 января он провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Путин предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Мишустин согласился, Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственную думу.