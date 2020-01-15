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Путин предложил кандидатуру на должность премьер-министра
15.01.2020 19:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин назвал кандидатуру на должность премьер-министра страны после того, как правительство
15 января он провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Путин предложил ему занять должность председателя правительства,
Мишустин согласился, Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственную думу.
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Президент России Владимир Путин назвал кандидатуру на должность премьер-министра страны после того, как правительство подало в отставку.
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