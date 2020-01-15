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Как в масштабных пожарах в Австралии выживают животные

15.01.2020 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока в Австралии бушуют пожары, спасатели и обычные люди делают все, чтобы как-то помочь оказавшимся в беде животным. Увы, помочь можно далеко не всем. Последние кадры оттуда — в подборке снимков Reuters.


Работники приюта экстренного реагирования кормят кенгуру по кличке Джои. Город Маллакута, штат Виктория, 10 января. По оценкам экспертов, около миллиарда особей животных погибли в результате пожаров в Австралии или подвергаются риску из-за нехватки пищи и мест обитания теперь

 


Коала (по своему возрасту она подросток) отдыхает в приюте. На ноге можно заметить лейкопластырь, а посетителей учреждения просят не шуметь

 


Валлаби — это группа небольших по размеру сумчатых, — ест батат. Овощи разбросали по округе возле парков Уоллеми и Йенго сотрудники Службы национальных парков и дикой природы в штате Новый Южный Уэльс. 11 января 2020-го

 


Сотрудники Службы во время сброса овощей над опустошенными районами. В ящиках — сладкий картофель и морковь

 


По выжженной земле национального парка имени Костюшко (нашего земляка!) гуляет большой желтохохлатый какаду. Птица ранена. Штат Новый Южный Уэльс, 11 января

 


Вот так выглядят ожоги на лапах лисовидного поссума. Животное кормят волонтеры приюта WIRES в городе Меримбула, Австралия, 9 января

 


Ветеринары и волонтеры лечат коалу в парке дикой природы на острове Кенгуру, третьем по величине острове Австралии (он расположен в 13 км от материка)

 


Директор зоопарка Mogo, 40-летний Чад Стейплс, смотрит на подопечных жирафов. Узнав, что подступают пожары, он и его 15 сотрудников разработали план, чтобы удержать пламя в этом районе у бухты и сохранить зоопарк площадью в 0,2 квадратных километра. Здесь обитают 40 видов животных. Для спасения животных люди в канун Нового года пролили землю сотнями тысяч литров воды

 


Овцы на пепелище возле города Беги, штат Новый Южный Уэльс, Австралия, 8 января 2020-го

 


В городе Аделаида спасатель дикой природы Симон Адамчик выносит коалу из горящего леса возле мыса Борда на острове Кенгуру

 


Волонтер из службы WIRES Трейси Тодд держит на руках кенгуру с перемотанными ногами. Под бинтом — ожоги. Животное спасли в районе Голубых гор

 


В эвакуационном загоне в центре поселка Кобарго раненой лошади дают обезболивающее. Снимок сделан 5 января

 


Разноцветные мешочки для животных развешаны в Риджерс-парке, штат Квинсленд, 4 января. В службе спасения животных рассказали, что их буквально завалили предложениями после просьбы волонтеров делать «конверты» для летучих мышей, «гнезда» для страдавших птиц, жилища для опоссумов, варежки для коал (у которых ожоги на лапах) и другие уютные домики для сумчатых

 

 
 
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