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В госсекретариат Ватикана впервые назначили женщину

15.01.2020 21:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни на должность заместителя государственного секретаря Святого престола. Это первый случай в истории, когда пост в этом ведомстве получила женщина, пишет Associated Press.

На новом посту Ди Джованни будет курировать взаимоотношения Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями.

Государственный секретариат Святого престола — старейшее и наиболее влиятельное ведомство Ватикана, руководящее всеми его политическими и дипломатическими функциями.

Франциск последовательно выступает за расширение роли женщин в Ватикане. Сейчас женщины уже занимают несколько важных постов в других ведомствах Святого престола.

 
 
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Папа римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни на должность заместителя государственного секретаря Святого престола.
 
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