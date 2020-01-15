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В госсекретариат Ватикана впервые назначили женщину
15.01.2020 21:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Папа римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни на должность заместителя государственного секретаря Святого престола. Это первый случай в истории, когда пост в этом ведомстве получила женщина, пишет
На новом посту Ди Джованни будет курировать взаимоотношения Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями.
Государственный секретариат Святого престола — старейшее и наиболее влиятельное ведомство Ватикана, руководящее всеми его политическими и дипломатическими функциями.
Франциск последовательно выступает за расширение роли женщин в Ватикане. Сейчас женщины уже занимают несколько важных постов в других ведомствах Святого престола.
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Папа римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни на должность заместителя государственного секретаря Святого престола.
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