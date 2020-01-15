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«Важнейший шаг». США и Китай подписали частичную торговую сделку
15.01.2020 23:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали частичное торговое соглашение, которое призвано снизить напряженность в китайско-американской торговой войне, которая продолжалась последние полтора года.
Трамп и Хэ поставили подписи под документом во время торжественной церемонии в Белом доме.
По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму 200 млрд долларов. В том числе речь идет об экспорте в Китай продукции американской промышленности, сельскохозяйственных товаров и энергоносителей.
«Это очень важное и значительное событие. Сегодня мы сделали важнейший шаг, — сказал Трамп во время подписания соглашения. — С Китаем таких шагов раньше никогда не было — в сторону будущего, в котором торговля будет честной и взаимовыгодной».
Соединенные Штаты согласились в два раза снизить некоторые дополнительные тарифы взамен на обещания Пекина в сфере защиты интеллектуальной собственности и готовность импортировать больше американских товаров.
В то же время многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе, и, по словам экспертов, самые сложные противоречия еще предстоит урегулировать.
Трамп выступил в защиту сохранения большинства тарифов, заявив, что они станут рычагами влияния на переговорах в будущем.
Он сказал, что такие вопросы, как китайские государственные субсидии, станут предметом будущих переговоров.
Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса, имея в виду государственные субсидии для местных предприятий и административные правила, которые усложняют работу американских фирм в Китае.
Заключенное соглашение решает некоторые проблемы в этой сфере, но далеко не все.
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали частичное торговое соглашение, которое призвано снизить напряженность в...
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