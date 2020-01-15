«Важнейший шаг». США и Китай подписали частичную торговую сделку

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали частичное торговое соглашение, которое призвано снизить напряженность в китайско-американской торговой войне, которая продолжалась последние полтора года.



Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Трамп и Хэ поставили подписи под документом во время торжественной церемонии в Белом доме.

По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму 200 млрд долларов. В том числе речь идет об экспорте в Китай продукции американской промышленности, сельскохозяйственных товаров и энергоносителей.

«Это очень важное и значительное событие. Сегодня мы сделали важнейший шаг, — сказал Трамп во время подписания соглашения. — С Китаем таких шагов раньше никогда не было — в сторону будущего, в котором торговля будет честной и взаимовыгодной».

Соединенные Штаты согласились в два раза снизить некоторые дополнительные тарифы взамен на обещания Пекина в сфере защиты интеллектуальной собственности и готовность импортировать больше американских товаров.

В то же время многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе, и, по словам экспертов, самые сложные противоречия еще предстоит урегулировать.

Трамп выступил в защиту сохранения большинства тарифов, заявив, что они станут рычагами влияния на переговорах в будущем.

Он сказал, что такие вопросы, как китайские государственные субсидии, станут предметом будущих переговоров.

Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса, имея в виду государственные субсидии для местных предприятий и административные правила, которые усложняют работу американских фирм в Китае.

Заключенное соглашение решает некоторые проблемы в этой сфере, но далеко не все.