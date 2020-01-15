«Живет с чувством, что все недоплачивают»: чего ждать от будущего премьера РФ Мишустина

Источник материала: Tut.by

Новым премьером России станет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин: в среду Владимир Путин внес его кандидатуру в Госдуму, и российский парламент рассмотрит ее уже 16 января. Будущий премьер слывет эффективным технократом: за 10 лет руководства ФНС он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных в мире. В IT-индустрии его называют «крутым профессионалом», но собеседники The Bell во власти и среди крупнейших бизнесменов отмечают, что кроме эффективности ему свойственны умение интриговать и выстраивать отношения так, чтобы добиваться нужных решений.



Фото: kremlin.ru

От станков до налогов

Мишустину 53 года — он на год моложе ушедшего сегодня в отставку Дмитрия Медведева. Но в отличие от предшественника у него непрофильное образование: Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт.

В начале 1990-х он работал в Международном компьютерном клубе (МКК), правление которого со временем возглавил. Forbes в статье о бизнесе хорошего знакомого Мишустина, венчурного инвестора Александра Галицкого писал , что МКК находился под контролем КГБ.

На госслужбу Мишустин пришел только в 1998 году — но сразу на должность помощника по информационным системам в службу по налогам, которая потом станет ФНС.

В 1999–2004 годах он был заместителем главы ФНС, в 2004–2006-х возглавлял агентство кадастра, в 2007–2008-х — агентство по особым экономическим зонам. В 2008 году Мишустин ушел с госслужбы, став президентом группы компаний UFG Asset Management, одной из старейших российских инвесткомпаний, созданной легендарным Борисом Федоровым.

В 2010 году премьер Путин назначил Мишустина руководителем ФНС вместо Михаила Мокрецова, к которому были претензии у тогдашнего вице-премьера Алексея Кудрина. Кудрина не устраивали методы работы ФНС: ее правилом было не уходить с проверки бизнеса без доначислений. Расправа на ЮКОСом, в которой не обошлось без ФНС, прошла задолго до прихода Мишустина.

Цифровой прогрессор

В прошлом году Financial Times опубликовала большой материал о Мишустине и цифровой трансформации ФАС. Главной его заслугой FT назвала полную реформу налогового администрирования России с централизованным учетом каждого кассового чека.

Свою концепцию роли ФНС в государстве сам Мишустин в конце года изложил в интервью «Коммерсанту»: «Наша задача — встроиться в экосистему обычной жизни человека так, чтобы не мешать ему (если вы морально согласны с тем уровнем налогового изъятия, который общество предлагает) делать свое дело».

«Моя работа в ФНС не отличается от моей работы в бизнесе с точки зрения бизнес-процессов и работы с профессионалами. Какого-то острого желания уйти в бизнес у меня нет, но если судьба сложится по-другому, то я бы занялся инновационным бизнесом, новыми технологиями, тем, чем всю жизнь занимался — трансформациями, связанными с цифровой экономикой. Но именно этим и занимается ФНС», — говорил он еще раньше в большом интервью «Ведомостям».

С крупным бизнесом глава ФНС за все годы своего руководства налоговой службой не конфликтовал, но всегда пытался «выжать что-то еще», «он живет с чувством, что все еще что-то недоплачивают», сказал The Bell один из крупных бизнесменов. Он действительно толковый и эффективный — причем не только в части цифровизации: за последние 5−7 лет бизнес практически перестал выигрывать у налоговиков в судах, говорит собеседник The Bell.

Чего добилась ФНС при Мишустине

Налоговые сборы за последние пять лет выросли в 1,4 раза, рассказывал РБК Мишустин в конце 2019 года. Правда, расходы домохозяйств за то же время увеличились меньше чем на четверть, подчеркивала Financial Times.

Доля налоговых доходов в ВВП выросла на 4 п.п. за те же пять лет, а ненефтегазовых доходов — только на 3 п.п. Мишустин объяснял это чудо «эффектом массового обеления экономики».

Налоговый разрыв по НДС (разница между тем, сколько должны заплатить и реально заплатили государству налогоплательщики) в России меньше 1%, писала FT со слов Мишустина. Это самый низкий показатель в мире. До реформы ФНС разрыв был на уровне 20%, в Великобритании он и сейчас на уровне 9%.

За девять месяцев 2019 года долг поступлений в налоговую снизился всего до 6,4% — это самый низкий показатель за 15 лет.

всего до 6,4% — это самый низкий показатель за 15 лет. Отдельно Мишустин гордится тем, что при нем ФНС начала меньше взаимодействовать с бизнесом напрямую (последнему это, впрочем, не помогло): в 2011–2018 годах число выездных проверок бизнеса упало в семь раз, а размер доначисленных по итогам одной проверки средств вырос в пять раз, до 22,3 млн рублей. Теперь ведомство проверяет только двух налогоплательщиков из тысячи: ФНС предпочитает, чтобы налогоплательщики добровольно уточняли обязательства. Дополнительные поступления в бюджет без налоговых проверок выросли в 1,6 раза — до 90 млрд рублей.

в пять раз, до 22,3 млн рублей. Теперь ведомство проверяет только двух налогоплательщиков из тысячи: ФНС предпочитает, чтобы налогоплательщики добровольно уточняли обязательства. Дополнительные поступления в бюджет без налоговых проверок выросли в 1,6 раза — до 90 млрд рублей. При нем также была внедрена единая система налоговых данных «Налог-3» с элементами искусственного интеллекта, внедрены онлайн-кассы, почти целиком побеждена так называемая ломка НДС.

К достижением Мишустина во главе ФНС с уважением относятся и в IT-отрасли. За последние годы ФНС внедрила автоматическую сверку НДС между контрагентами (очень сложный проект в масштабах страны), операторов фискальных данных, облачные кассы, онлайн-мониторинг для крупнейших налогоплательщиков и, из последнего, закон о самозанятых, подкрепленный достаточно удобным IT-решением, перечисляет гендиректор Ozon и бывший гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин.

Об этом говорят

«Мишустин старался держаться равноудаленно, но в хоккей c кем нужно играл, — говорит о нем один из крупных российских бизнесменов. — [В Ночной хоккейной лиге] Мишустин обычно выступал в команде с Геннадием Тимченко». Один из бывших высокопоставленных чиновников добавляет, что у Мишустина хорошие отношения с близкими Путину братьями Ковальчуками. В числе качеств главы ФНС собеседник The Bell, хорошо знакомый со многими высокопоставленными чиновниками, называет не только его эффективность, но и умение интриговать и хитростью проводить нужные ему решения.

ФНС с точки зрения технологий считается прогрессивным ведомством, говорит Шульгин: «Насколько я знаю по отзывам коллег, в руководстве ФНС профессиональные сотрудники, на уровне лучших специалистов отрасли. ФНС слушает налогоплательщиков и оптимизирует процессы администрирования, при этом планомерно внедряет механизмы, повышающие собираемость налогов».

Михаил Мишустин на самом деле «крутой профессионал», считает основатель финтех-сервиса, много взаимодействующий с ФНС: «Он дружит с математикой и физикой и глубоко погружается в тему». При этом он хорошо понимает, как работает финтех и какие лазейки в законах используют международные проекты. «ФНС сейчас — это настоящее IT-министерство. И с этим назначением кажется, что, случайно или намеренно, но реально попали в толкового технократа, который готов пахать. Правда, весь вопрос в том, будут ли у него на это реальные полномочия».

«Если что-то реально делать, популярности не будет», — рассуждает о политическом будущем Мишустина собеседник The Bell из числа крупных бизнесменов. Вероятно, это технократ, на которого можно переложить ответственность за проблемы в экономике, но вряд ли преемник, полагает он.