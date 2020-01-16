ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евродепутаты против Путина: Польша - жертва, а не преступник. Переписывать историю недопустимо

16.01.2020 06:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Депутаты Европарламента осудили недавние заявления российского президента Владимира Путина о роли Польши на начальном этапе Второй мировой войны. В ходе дебатов, которые состоялись в Страсбурге в среду, 15 января, парламентарии обвинили Путина в «попытках переписать историю». Они призвали Европу противостоять «российской пропаганде» и не позволить внести разлад в отношения европейских стран.


Фото: Reuters

Дискуссию под названием «Искажение европейской истории и памяти о Второй мировой войне» открыл немецкий парламентарий Манфред Вебер (Manfred Weber), глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте и один из инициаторов дебатов. Он начал с того, что напомнил коллегам о вине нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, назвав ее «самым страшным преступлением в истории».

«Каждый немецкий политик должен нести ответственность за действия нашей страны. Но каждый политик в Европе и вне ее также несет ответственность за то, чтобы не играть с историей. Мы не можем принять попытку Путина переписать историю», — заявил Вебер.

По мнению евродепутатов, российский президент исказил исторические факты, полагая, что ответственность за начало Второй мировой войны отчасти лежит на Польше. Они подчеркнули, что война стала следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа, и секретных протоколов к нему, в соответствии с которыми войска Гитлера и СССР вторглись на территорию Польши.

Что сказал Путин о Польше и Второй мировой войне

Парламентарии выразили солидарность с Польшей, отметив, что непозволительно выставлять страну, пострадавшую от нацизма, в качестве виновника преступления. К ним присоединилась и вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова. Она заявила, что Еврокомиссия безоговорочно отвергает любые ложные заявления, которые искажают историю Второй мировой войны. «Еврокомиссия не будет терпеть эти нападки на Польшу и выражает полную солидарность с Польшей и ее народом», — подчеркнула Юрова.

Поводом для дебатов послужили высказывания российского президента о Второй мировой войне и роли Польше. Отвечая на вопрос журналистки в ходе большой пресс-конференции 19 ноября, Путин заявил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В документе среди прочего утверждается, что подписание пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему, «разделивших Европу между двумя тоталитарными режимами», создало предпосылки для начала Второй мировой войны.

По словам Путина, Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с нацистской Германией пакт о ненападении. А советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

Несколькими днями позже Путин сделал еще одно заявление, вызвавшее резкое осуждение в Польше. На расширенном заседании коллегии Минобороны он назвал Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии в конце 1930-х годов, «сволочью» и «антисемитской свиньей». По словам российского президента, Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку.

Перекладывание исторической вины опасно для Европы?

Выступая в Европарламенте, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, входящий во фракцию Европейской народной партии, заявил, что очень удивлен «выступлениями Путина, его взглядом на реальную историю в стиле советской пропаганды и странными попытками убедить, что Польша сама виновата в том, что Гитлер и Сталин ее разделили и оккупировали».

Бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский, входящий в ту же фракцию, также выразил недоумение в связи со словами президента РФ. Он отметил, что никогда ранее Путин ничего подобного не упоминал. «Гитлер тоже думал, что Польша начала войну. И мне хочется спросить президента Путина: он действительно хочет говорить в один голос с Гитлером?» — отметил Сикорский.

Такое перекладывание исторической вины опасно для Европы, поскольку оно может стать «первым шагом к определению цели для чего-то большего, чем просто риторическая агрессия», считает немец Райнхард Бютикофер из фракции партии «Зеленые» — «Европейский свободный альянс». «Европе стоит остерегаться», — уверен политик.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Еврокомиссия не будет терпеть эти нападки на Польшу и выражает полную солидарность с Польшей и ее народом», - подчеркнула вице-председатель Еврокомиссии Юрова.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Важнейший шаг». США и Китай подписали частичную торговую сделку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика