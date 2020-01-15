Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Источник материала: Tut.by

Палата представителей Конгресса США передала дело об импичменте Трампа в сенат. Об этом сообщает Reuters .



Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в cенат. Передачу поддержали 228 конгрессменов, против высказались 193.

Как ранее заявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл, процедура импичмента президента США Дональда Трампа может начаться в сенате в следующий вторник, 21 января.

Напомним, палата представителей конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября прошлого года. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

19 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» отдали свои голоса 230 законодателей, против высказались 197.

Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности или признать обвинения и сместить с поста президента.

Чтобы импичмент был объявлен, нужно получить «за» не менее двух третей голосов, то есть согласие 67 сенаторов. Так как республиканцы занимают в верхней палате конгресса 53 из 100 мест, то вероятность положительного решения в пользу импичмента маловероятна.

Сам Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии». Выступая в Мичигане, он сказал, что этот процесс — попытка демократов посчитаться за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, за импичмент которого проголосовала палата представителей. И в случае Джонсона в 1868 году, и в случае Клинтона в 1998 году голосование в сенате было в их пользу и они остались на своих постах.