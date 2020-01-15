|
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
15.01.2020 21:56 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей Конгресса США передала дело об импичменте Трампа в сенат. Об этом сообщает
Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в cенат. Передачу поддержали 228 конгрессменов, против высказались 193.
Как ранее заявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл, процедура импичмента президента США Дональда Трампа может начаться в сенате в следующий вторник, 21 января.
Напомним, палата представителей конгресса США
19 декабря палата представителей конгресса США
Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности или признать обвинения и сместить с поста президента.
Чтобы импичмент был объявлен, нужно получить «за» не менее двух третей голосов, то есть согласие 67 сенаторов. Так как республиканцы занимают в верхней палате конгресса 53 из 100 мест, то вероятность положительного решения в пользу импичмента маловероятна.
Сам Трамп
Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, за импичмент которого проголосовала палата представителей. И в случае Джонсона в 1868 году, и в случае Клинтона в 1998 году голосование в сенате было в их пользу и они остались на своих постах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ранее заявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл, процедура импичмента президента США...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)