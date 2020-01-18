ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МВФ увидела возвращение мировой экономики к Великой депрессии

18.01.2020 15:38 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, заявила, что мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора. Тезисы из ее выступления приводят The Guardian и Euronews.


Фото: Reuters

Под термином Великая депрессия подразумевается мировой экономический кризис, который наиболее остро ощущался с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году.

Согласно последнему исследованию МВФ, на которое ссылается Георгиева, развитие ситуации похоже на «бурные 1920-е годы», которые в конечном итоге привели к краху финансового рынка в 1929 году.

Глава фонда также объяснила, что, несмотря на то что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран расхождения, наоборот, росли. По ее словам, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к «политическим потрясениям» и укреплению популизма. В качестве примера Георгиева привела Великобританию, в которой 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных. «Эта ситуация отражается во многих странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — РБК), где неравенство в доходах и богатстве достигло или приблизилось к рекордным максимумам», — заявила она.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках. Она также указала на то, что властям нельзя игнорировать финансовый сектор, который может оказать глубокое и продолжительное положительное влияние на неравенство. «Если бы мне пришлось определить тему начала нового десятилетия, я бы назвала увеличение неопределенности», — сказала Георгиева. По ее словам, «глобальная торговая система нуждается в значительном обновлении» на фоне продолжающихся экономических споров между США и Европой.

Георгиева отметила, что большое неравенство может становиться причиной «политического давления на краткосрочные простые решения». Директор МВФ также предостерегла от эксцессов, которые привели к мировому финансовому кризису 2008 года, добавив, что «для многих кризис никогда не прекращался», поскольку каждый четвертый молодой человек в Европе рискует оказаться в нищете. «Ничто не заменит качественного государственного регулирования финансового сектора и надзора», — заключила она. В новом исследовании, представленном МВФ, подчеркивается, что открытие доступа к финансовому сектору в Китае и Индии в 1990-х годах помогло «проложить путь к огромным экономическим достижениям в 2000-х».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно последнему исследованию МВФ, на которое ссылается Георгиева, развитие ситуации похоже на «бурные 1920-е годы», которые в конечном итоге привели к краху...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Штрафы - до 60 тысяч евро. На Мальорке и Ибице власти решили бороться с «пьяным туризмом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика