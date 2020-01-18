Глава МВФ увидела возвращение мировой экономики к Великой депрессии

Источник материала: Tut.by

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, заявила, что мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора. Тезисы из ее выступления приводят The Guardian и Euronews .



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Под термином Великая депрессия подразумевается мировой экономический кризис, который наиболее остро ощущался с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году.

Согласно последнему исследованию МВФ, на которое ссылается Георгиева, развитие ситуации похоже на «бурные 1920-е годы», которые в конечном итоге привели к краху финансового рынка в 1929 году.

Глава фонда также объяснила, что, несмотря на то что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран расхождения, наоборот, росли. По ее словам, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к «политическим потрясениям» и укреплению популизма. В качестве примера Георгиева привела Великобританию, в которой 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных. «Эта ситуация отражается во многих странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — РБК), где неравенство в доходах и богатстве достигло или приблизилось к рекордным максимумам», — заявила она.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках. Она также указала на то, что властям нельзя игнорировать финансовый сектор, который может оказать глубокое и продолжительное положительное влияние на неравенство. «Если бы мне пришлось определить тему начала нового десятилетия, я бы назвала увеличение неопределенности», — сказала Георгиева. По ее словам, «глобальная торговая система нуждается в значительном обновлении» на фоне продолжающихся экономических споров между США и Европой.

Георгиева отметила, что большое неравенство может становиться причиной «политического давления на краткосрочные простые решения». Директор МВФ также предостерегла от эксцессов, которые привели к мировому финансовому кризису 2008 года, добавив, что «для многих кризис никогда не прекращался», поскольку каждый четвертый молодой человек в Европе рискует оказаться в нищете. «Ничто не заменит качественного государственного регулирования финансового сектора и надзора», — заключила она. В новом исследовании, представленном МВФ, подчеркивается, что открытие доступа к финансовому сектору в Китае и Индии в 1990-х годах помогло «проложить путь к огромным экономическим достижениям в 2000-х».