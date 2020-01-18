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В России каждому ветерану к 75-летию Победы выплатят больше тысячи евро

18.01.2020 16:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. российских рублей каждому ветерану и по 50 тыс. российских рублей труженикам тыла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, передает ТАСС.

По курсу Центробанка России, 75 тысяч российских рублей — это около 1100 евро, 50 тысяч российских — около 730 евро. Путин напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. российских рублей ветеранам и по 5 тыс. российских рублей труженикам тыла.

— У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. — труженикам тыла, — сказал он.

По данным ТАСС, на 1 ноября 2019 года число участников и инвалидов ВОВ в России составляло 60 842 человек, а всего ветеранов — 1 млн 89 тыс.

 
 
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Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. российских рублей каждому ветерану и по 50 тыс. российских рублей...
 
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