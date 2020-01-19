Медведев назвал еще один фактор для отставки правительства

Источник материала: Tut.by

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.



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Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По словам Медведева, «это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам», что также «нужно принимать во внимание».

Он отметил, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского и царского периода, после чего пришел к выводу, что в новейшей истории России никто ранее до него не возглавлял правительство более восьми лет. «Так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», — сказал экс-премьер.

Медведев также отметил, что доволен тем, как работало правительство под его руководством, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. «Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

Кроме того, бывший премьер сообщил, что, будучи заместителем председателя Совета безопасности, останется лидером партии «Единая Россия», поскольку «замещение должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью».

Комментируя свое назначение в Совет безопасности, главой которого является президент России, Медведев заявил, что введение должности зампредседателя совещательного органа не было для него неожиданностью. По его словам, он сразу же принял предложение Владимира Путина перейти в Совет безопасности страны, поскольку это «важная и нужная работа».

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Данное решение было озвучено спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, в ходе которого была анонсирована конституционная реформа. Путин, в частности, предложил закрепить в основном законе статус Госсовета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру президента на должность председателя правительства.

На пост премьера впоследствии был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. До формирования нового состава правительства министры продолжают исполнять свои обязанности.