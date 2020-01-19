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Президент Венесуэлы заявил о готовности к диалогу с Соединенными Штатами

19.01.2020 15:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с Соединенными Штатами, передает ТАСС. Об этом он сам заявил в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post. Интервью стало первым, данным американским СМИ с февраля прошлого года, отмечает издание.


Фото: Reuters

«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. <…> Отношения, [основанные на] уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула», — заявил Мадуро в интервью изданию.

Президент Венесуэлы пояснил, что пришло время для прямых переговоров, чтобы положить конец политическому кризису в республике. При этом венесуэльский лидер заявил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним, отмечает газета.

Мадуро сообщил, что предпринимал неоднократные попытки обратиться к президенту США Дональду Трампу напрямую. По мнению венесуэльского президента, верные решения в вопросах, связанных с Венесуэлой, американскому лидеру мешают принимать его советники и члены администрации. «Я считаю, что Майкл Помпео потерпел неудачу с Венесуэлой и несет ответственность за провал Трампа в его политике в отношении нашей страны. <…> Думаю, Помпео живет в мире иллюзий. <…> У Трампа были ужасные советники по Венесуэле», — пояснил Мадуро.

Кроме того, Мадуро заявил, что по-прежнему готов сесть за стол переговоров с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, однако дал понять, что оставлять кресло президента не планирует.

В сентябре Мадуро заявлял в эфире телеканала «Россия-24», что готов к прямым переговорам с Трампом, но для этого нужно, чтобы тот исправил «ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы».

США, Группа Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС признают руководителем Венесуэлы Гуайдо, который объявил себя 23 января 2019 года исполняющим обязанности президента страны. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В мае 2019 года в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии.

13 января председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе заявил, что власти готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции, чтобы обсудить различные точки зрения относительно будущего страны.

 
 
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Президент Венесуэлы пояснил, что пришло время для прямых переговоров, чтобы положить конец политическому кризису в республике.
 
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