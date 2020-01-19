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Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit

19.01.2020 11:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.


Фото: Reuters

По его словам, после выхода Британии из ЕС никаких торговых согласований с Брюсселем не будет, а у предпринимателей уже было три года (с момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года) для подготовки к новым торговым отношениям.

«Не будет никакого выравнивания законодательства, Лондон не будет следовать правилам ЕС. Мы прекратим состоять в едином рынке и не будем членами Таможенного союза. Все это мы сделаем до конца этого года», — заявил Джавид, добавив, что британским компаниям необходимо в скором времени научиться приспосабливаться к новой реальности.

Тем не менее Джавид дал положительную оценку перспективам Британии за пределами ЕС: компании «будут процветать», а «мантрой» для британской экономики после Brexit будет «человеческий капитал». По данным FT, компании обеспокоены рисками, связанными с выходом Великобритании из нынешнего торгового соглашения с ЕС. Ранее крупные британские производители предупредили кабинет министров о крупных затратах и возможных сбоях в работе.

Отвечая на вопрос, как выход страны из Евросоюза может повлиять на цепочки поставок, в частности в автомобилестроении и фармацевтике, Джавид привел в пример Японию, которая продает автомобили европейским странам, но при этом не следует торговым правилам ЕС.

9 января палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект, разрешающий выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года. Документ поддержали 330 депутатов, 231 высказался против. В ближайшее время законопроект будут рассматриваться в верхней палате парламента, после чего его должна будет одобрить королева.

 
 
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Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно...
 
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