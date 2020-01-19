Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский и другие руководители государства почтили память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев. Церемония происходила в международном аэропорту «Борисполь».



Фото: Офис президента Украины

Президент вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретили на взлетной полосе самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины, членов экипажа рейса PS752 Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб и пассажиров Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы к терминалу «В». Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последнюю дань погибшим украинцам.

На перроне около терминала «В» собрались сотрудники компании «Международные авиалинии Украины», которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь.

Военнослужащие Национальной гвардии перенесли гробы в помещение терминала, где с погибшими простились их родственники.

Глава государства возложил цветы к месту прощания с жертвами авиакатастрофы. Также Зеленский пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Украина заявляла, что ожидает, что Иран передаст «черные ящики» ее лайнера.

Иран пока не намерен передавать Украине «черные ящики» сбитого Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Иран сам пытается проанализировать данные бортовых самописцев сбитого их ракетой украинского пассажирского самолета.

Канада, которая потеряла 57 граждан в авиакатастрофе, и другие страны, которые потеряли граждан, призывают Иран к тщательному расследованию, а также заявили, что данные о полетах и ​​диктофоны должны быть проанализированы за рубежом. «Мы пытаемся расшифровать „черные ящики“ здесь, в Иране. В противном случае наши варианты — это Украина и Франция, но пока не принято решение о направлении их в другую страну», — заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.