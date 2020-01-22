Шторм в Испании: разрушены пляжи, залиты рисовые поля, выпал снег

Источник материала: Tut.by

Удар волн, вызванных штормом «Глория» на восточном побережье Испании, привел к значительным разрушениям в дельте реки Эбро к югу от Барселоны.



Фото: Reuters

В понедельник морские волны залили рисовые плантации на глубину до 3 км в дельте реки, пять человек погибли. Шторм разрушил пляжные сооружения, привел к остановке движения на многих дорогах и нарушению энергоснабжения.

Приливные волны, вызванные штормом, причинили ущерб пляжам в окрестностях Барселоны, Валенсии и на Балеарских островах.



Фото: Reuters

Река Эбро, лежащая между Барселоной и Валенсией, является самой длинной и полноводной рекой в Испании.

Мэр района дельты Луис Солер заявил, что никогда ранее не сталкивался с таким природным бедствием. Морская вода затопила около 30 квадратных километров рисовых плантаций.

Портовые власти в Барселоне предупреждают, что из-за крупных волн выходить в море опасно, особенно яхтам и рыболовецким судам. Волны достигали в высоту 7 метров и захлестывали стоянку яхт и судов в бухте Порт-Олимпик. Одно из судов, стоявших на якоре в этой марине, затонуло.

Власти Каталонии предупредили население, что находиться в прибрежных и пляжных районах опасно.



Фото: Reuters

Курорты Ллорет-де-Мар и Тосса-де-Мар к северу от Барселоны также подверглись ударам волн. Улицы Тоссы-де-Мар залиты густой пеной, принесенной прибоем.

Тем временем к северо-западу от Мадрида в провинции Авила, а также в Аликанте, к югу от Валенсии, выпал густой снег. В понедельник был закрыт аэропорт в Аликанте.

63-летний житель провинции Авила был убит сорванным ветром фрагментом крыши. Резкое снижение температуры также привело к гибели 54-летней бездомной женщины в Валенсии.



Фото: Reuters

Сейчас шторм «Глория» переместился в сторону Пиренеев, принеся с собой обильные снегопады в горных районах.

Что происходит во Франции

Шторм «Глория» обрушился рано утром в среду на французскую провинцию Восточные Пиренеи, самый южный из средиземноморских департаментов Франции, где объявлена тревога. Туда направлены дополнительные подразделения полиции и пожарных.

В качестве предупредительной меры закрыто магистральное шоссе А-9 на французской стороне границы.

Шторм «Глория» стал самым серьезным из зимних штормов в этом районе с января 1982 года, сообщают французские метеорологи.



Фото: Reuters

В октябре прошлого года в Испании и Франции также были наводнения, вызванные проливными дождями.