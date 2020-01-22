Власти Китая закрывают Ухань из-за пневмонии: жителям запрещено покидать город

Источник материала: Tut.by

Власти Китая утром 23 января введут временный запрет для жителей Ухани (административный центр провинции Хубэй) на выезд из города из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.



Фото: Reuters

«С 10.00 (по местному времени, 05.00 по московскому) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении специального экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии.

Как сообщила в среду вечером газета «Жэньминь жибао», число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473 человек, умерли 17 человек. Утром того же дня Государственный комитет по делам здравоохранения КНР информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах. Около 1,4 тыс. жителей страны находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин. По данным властей, большинство заболевших (375 человек) являются жителями Ухани, случаи заражения также зафиксированы еще в 12 регионах страны.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

А что в Беларуси?

В нашей стране усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся.

избегать контактов с животными, птицами;

не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;

не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;

исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.