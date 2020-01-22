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Власти Китая закрывают Ухань из-за пневмонии: жителям запрещено покидать город

22.01.2020 22:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Китая утром 23 января введут временный запрет для жителей Ухани (административный центр провинции Хубэй) на выезд из города из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.


Фото: Reuters

«С 10.00 (по местному времени, 05.00 по московскому) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении специального экстренного штаба по борьбе с распространением пневмонии.

Как сообщила в среду вечером газета «Жэньминь жибао», число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473 человек, умерли 17 человек. Утром того же дня Государственный комитет по делам здравоохранения КНР информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах. Около 1,4 тыс. жителей страны находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин. По данным властей, большинство заболевших (375 человек) являются жителями Ухани, случаи заражения также зафиксированы еще в 12 регионах страны.

Что известно про новый вирус

  • Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
  • Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.
  • Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
  • Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
  • Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

А что в Беларуси?

В нашей стране усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся.

  • избегать контактов с животными, птицами;
  • не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;
  • не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;
  • исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

  • мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;
  • проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.
 
 
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Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.
 
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