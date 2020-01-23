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Путин в Израиле рассказал об умершем в блокадном Ленинграде брате

23.01.2020 20:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выступая на открытии памятника блокадникам в Израиле, президент России Владимир Путин напомнил и о своем брате, погибшем в Ленинграде в 1942 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.


Фото: пресс-служба Кремля

Российский президент отметил, что в истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя.

— Для меня это не пустой звук, я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который действительно умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге среди тысяч, сотен тысяч других горожан, — рассказал Путин. Ранее он уже упоминал, что в годы войны в Ленинграде погиб его брат.

Он также рассказал, что несколько дней назад, изучая документы, он обнаружил факт, который его потряс — за годы блокады ленинградцы cдали для нужд фронта 144 тoнны крови.

В завершение своего выступления Путин поблагодарил за открытие памятника и выразил надежду на то, что тот останется на века.

 
 
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Он также рассказал, что несколько дней назад, изучая документы, он обнаружил факт, который его потряс - за годы блокады ленинградцы cдали для нужд фронта 144 тoнны...
 
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