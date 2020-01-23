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Стрелки Часов Судного дня перевели вперед. До «ядерной полуночи» осталось 100 секунд

23.01.2020 20:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые за два года ученые перевели на 20 секунд вперед стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы. Так близко к полуночи, символизирующей катастрофу, часы не были никогда. Об этом говорится в релизе проекта в журнале Bulletin of Atomic Scientist.


В церемонии принял участие и бывший генсек ООН Пан Ги Мун. Фото: Bulletin of Atomic Scientist

Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

— Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю «Часов Судного дня, — отметил глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Среди причин перевода стрелок вперед — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР, а также недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению фейков в киберпространстве.

Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как Советский Союз провел испытания ядерного оружия.

В 2019 и 2018 годах время на Часах Судного дня было установлено на отметке 23.58. До этого такое случалось в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили.

 
 
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Так близко к полуночи, символизирующей катастрофу, часы не были никогда.
 
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