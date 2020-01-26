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Российский туроператор начал досрочный вывоз туристов из Китая из-за вируса

26.01.2020 14:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает РБК. Заявки на отдых на острове отменены с 26 января.

Кроме того, с 25 января компания приостановила продажи туров в Китай до того, как эпидемиологическая обстановка в стране не нормализуется. «В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж все туры будут восстановлены», — пообещали в компании.

Как сообщил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, «Русь-Тур» стал первым российским туроператором, который занялся досрочным вывозом туристов из Китая. По его словам, в течение ближайшей недели домой должны вернуться 1,1 тыс. человек. «Кто-то досрочно, и им оператор будет компенсировать неиспользованные дни отдыха финансово», — отметил он.

«Программа всех операторов сейчас выполняется в текущем и плановом режиме. В пятницу прекратилась продажа туров, также начались запросы туристов по аннуляции туров в Китай, а новые туры вообще не формируются», — рассказал Горин. По словам вице-президента АТОР, сейчас начнется плановое сокращение притока российских туристов в Китай: «Новых продаж нет, а старые завершатся в двухнедельный период». «Все туристы, которых должны вывезти, обеспечены билетами и размещены в гостиницах», — добавил Горин.

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек, умерло больше 50 заболевших. Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден. Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.

 
 
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Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает РБК. Заявки...
 
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