В Австрии госпитализирована китайская стюардесса с подозрением на коронавирус

Источник материала: Tut.by

Бортпроводница из Китая доставлена в больницу Вены с подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии столицы Австрии, передает ТАСС .

Первый случай с подозрением заражения коронавирусом произошел в Вене, говорится в заявлении властей. «Стюардесса, она гражданка Китая, находится в Вене с 24 января, была госпитализирована с подозрением на симптоматику гриппа в четвертое медицинское отделение венской больницы имени кайзера Франца Иосифа. Мы не можем исключить, что эта женщина заражена коронавирусом», — говорится в заявлении медиков.

По данным властей Вены, китаянка могла несколько дней назад посещать город Ухань. В настоящее время женщина находится в изолированной палате в больнице. Медики берут у нее анализы, окончательный результат будет известен в течение 48 часов. Власти Вены предпринимают меры для выявления и обследования людей, кто мог контактировать с китайской стюардессой.

24 января Министерство иностранных дел Австрии рекомендовало австрийским гражданам воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй из-за распространения коронавируса. Министерство также предупредило о возможных проверках на состояние здоровья в аэропортах стран Восточной Азии.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.