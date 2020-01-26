Смертельно опасный коронавирус становится сильнее, предупреждает Китай

Источник материала: Tut.by

Китайские власти заявили, что коронавирус 2019-nCoV все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку, поэтому число заразившихся будет расти. По последним данным, заболевших уже больше двух тысяч, 56 человек умерли.



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Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей сказала на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало, и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией.

Она добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002−03 годах.

Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.

В субботу в Китае наступил Новый год по лунном календарю, и в этот период миллионы людей по всей стране возвращаются домой, чтобы провести праздники вместе с семьей.

Американцев вывозят из Уханя

Несколько китайских регионов ввели значительные ограничения на передвижение людей.

Предполагается, что очаг заболевания находился на рынке диких животных в городе Ухань с населением около 11 млн человек; это административный центр провинции Хубэй в Центральном Китае. Уже несколько дней город находится в карантине, а с воскресенья в центральной части Уханя запрещено передвижение обычных автотранспортных средств.

Китай также запретил на территории всей страны торговлю дикими животными в магазинах, рынках и ресторанах, а также в сетевых магазинах. Как известно, традиционная китайская кухня имеет множество рецептов, основанных на мясе диких и экзотических животных, птиц и рептилий.

В заявлении китайского министерства сельского хозяйства говорится, что запрет вводится в воскресенье и носит повсеместный характер.

Американский Госдепартамент сообщил, что консульство США будет эвакуировано из Уханя во вторник. Сотрудники консульства будут вывезены из Китая специальным авиарейсом. Согласно заявлению госдепартамента, этим авиарейсом в Сан-Франциско смогут воспользоваться и американские граждане, которые оказались в КНР и подвергаются риску заразиться вирусом.

Тем временем британские вирусологи предупредили о реальной возможности того, что китайские власти не смогут справиться с распространением вируса. В Британии сейчас ведутся обследования 34 человек, которые в последние дни прибыли авиарейсами из КНР, на предмет наличия у них вирусных инфекций.

TUT.BY: В Беларуси вируса пока нет

В Беларуси с подозрением на коронавирус был госпитализирован один человек : девушка вернулась из Китая, где провела два месяца — участвовала в художественном фестивале в Шанхае. На следующий день после возвращения почувствовала недомогание. Ее госпитализировали в минскую инфекционную больницу.

Лабораторные исследования показали, что девушка заболела гриппом группы В. Вечером 23 января врачи получили окончательное подтверждение диагноза.

— Сейчас пациентка получает противовирусный препарат, проходит лечение. У нее стабильное состояние, — рассказал журналистам доктор медицинских наук Игорь Карпов, заведующей кафедрой инфекционных болезней БГМУ.

В Беларуси учится около четырех тысяч студентов из Китая, часть из которых скоро поедет домой на каникулы. После возвращения на учебу в течение 14 дней (столько длится инкубационный период коронавируса) их будут наблюдать белорусские медики.

— Если человек вернулся из любой страны, не только из Китая, и у него возникли симптомы инфекционного заболевания, об этом обязательно стоит сказать медицинскому работнику. Так ему будет проще при диагностике, — объясняют специалисты.

Специфического лечения при заболевании коронавирусом нет, рассказывает доктор медицинских наук Игорь Карпов.

— Врачам важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Это все важные моменты в оказании медицинской помощи.

23 января Министерство здравоохранения сообщило, что в Беларусь поступили реактивы, с помощью которых можно диагностировать новый коронавирус. По словам Натальи Шмелевой, заведующей лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в первую очередь обследовать будут тех, кто прибыл из страны, в которой активно регистрируются новые случаи заболевания.

— Все респираторные инфекции не должны обследоваться на выявление этого возбудителя. Для такой диагностики у пациента должен быть соответствующий эпиданамнез. Также мы будем обследовать тех, кто контактировал с человеком, у которого подозревается коронавирус.

В связи с ситуацией в Китае в нашей стране продолжается проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий , рассказывает Ирина Глинская.

— Эта система реализуется постоянно, эффективно функционирует. Она готова к реагированию на случай завоза любого инфекционного заболевания на территорию страны, — поясняет специалист. — Мы способны предупредить распространение, быстро выявить и локализовать.

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