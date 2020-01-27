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Здание посольства США в Багдаде пострадало от ракетного удара, три человека получили ранения
27.01.2020 07:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Здание посольства США в столице Ирака в воскресенье, 26 января, пострадало от ракетных ударов. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди подтвердил факт ракетного обстрела и выступил с его осуждением. Силы безопасности республики расследуют происшествие в Багдаде, подчеркнул он, пишет
По сведениям иракского телеканала
Зданию нанесен незначительный ущерб, сообщает американский телеканал
В последние недели
Это произошло после удара американской авиации по аэропорту Багдада 3 января, в результате чего
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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди подтвердил факт ракетного обстрела и выступил с его осуждением. Силы безопасности республики...
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