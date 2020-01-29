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В Китае от коронавируса умерли 132 человека. 103 - выздоровели

29.01.2020 06:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Китае по состоянию на полночь сегодняшнего дня количество погибших от нового коронавируса возросло до 132. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.


Фото: Reuters

Всего на данный момент зафиксировано 5974 подтвержденных случаев заболевания, 31 человек находятся в тяжелом состоянии. У 9239 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 59 990 человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Количество погибших возросло до 132 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки. 103 пациента выздоровели.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин.


 
 
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Всего на данный момент зафиксировано 5974 подтвержденных случаев заболевания, 31 человек находятся в тяжелом состоянии.
 
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