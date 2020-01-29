«Сделка века» по ближневосточному урегулированию. Что думают в мире о предложениях Трампа

Источник материала: Tut.by

Предложенный Вашингтоном план урегулирования длящегося уже более 70 лет палестино-израильского конфликта получил весьма противоречивые оценки международного сообщества. «Сделку века» , как еще называют документ, главные положения которого озвучили во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, одни считают «серьезным предложением», другие же полагают, что она даже «не стоит тех чернил, которыми прописана».



Фото: Reuters

Реакция самих конфликтующих сторон на документ оказалась диаметрально противоположной, хотя и вполне предсказуемой: руководство Израиля приветствовало сделку, считая, что она сулит «блестящее будущее для израильтян», в Палестине же напрочь отвергли документ, назвав его «заговором, который не пройдет».

В ООН между тем указали на важность соблюдения основополагающих документов, принятых ранее Советом Безопасности и Генассамблеей всемирной организации. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, всемирная организация «сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей, а также при видении двух государств — Палестины и Израиля — соседствующих друг с другом на основании границ 1967 года».

Суть сделки

Опубликованный на сайте Белого дома 180-страничный документ состоит из двух частей: экономической и политической. Экономические аспекты были обнародованы еще летом прошлого года, а о деталях политической составляющей стало известно лишь сейчас.

В основе плана лежит взаимное признание двух государств. Территорию Палестины, состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан, предлагается неразрывно связать скоростным транспортным сообщением — таким образом, по словам Трампа, территория арабского государства должна увеличиться вдвое. В то же время, как подчеркнул американский лидер, США твердо намерены признать законными еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, то есть таким образом признать за Израилем земли, захваченные им после 1967 года. Примечательно, что на своей странице в Twitter президент США даже разместил соответствующую карту, на которой схематично изображены будущие перемены, которые подразумевает «сделка».

תמיד אעמוד לצד מדינת ישראל והעם היהודי. אני תומך בחוזקה בבטיחותם ובטחונם ובזכותם לחיות במולדתם ההיסטורית. הגיע הזמן לשלום! pic.twitter.com/AtNnQtnGZs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Особое внимание в документе уделяется статусу Иерусалима: Вашингтон предлагает признать столицей арабского государства Восточный Иерусалим (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис) и одновременно с этим считать «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней «заморозке» программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $ 50 млрд инвестиций.

Реакция конфликтующих сторон

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал предложения Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. По словам Нетаньяху, «сделка» предлагает «реалистичный путь к длительному миру». Он также подчеркнул, что план Вашингтона «дает Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя». Кроме того, по информации государственного радио Израиля Kan , премьер еврейского государства намерен уже 2 февраля вынести на утверждение кабмина вопрос о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг план президента США, назвав его заговором, который не пройдет. «Мы отдаем приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы», — подчеркнул палестинский лидер. Он заявил о готовности вести переговоры с Израилем, но только под патронажем «квартета» международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС).

Официальный представитель контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС Сами Абу Зухри был более категоричен, написав на своей странице в Twitter, что «Трамп и его сделка пойдут на свалку истории» и что она даже «не стоит тех чернил, которыми прописана».

В США

Сенаторы от Демократической партии США направили письмо президенту Дональду Трампу, в котором высказали ряд критических соображений по поводу «сделки века».

Среди 12 подписавших письмо законодателей три претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Это сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с вашим (президента США Дональда Трампа — прим. редакции) решением опубликовать имеющий односторонний характер план палестино-израильского урегулирования, составленный без какого бы то ни было палестинского участия и поддержки», — говорится в письме. Сенаторы выразили мнение, что реализация данного плана одной из сторон может уничтожить перспективы мирного разрешения конфликта в рамках концепции существования двух государств.

В письме говорится, что односторонняя реализация «сделки века» может привести к утверждению суверенитета Израиля над Иорданской долиной и еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Демократы полагают, что такое развитие событий будет нарушать положения международного права, и вызовет негативную реакцию со стороны ряда союзников США. Сенаторы также заявили, что решения, предложенные Белым домом, нарушают право палестинского народа на самоопределение и подрывают безопасность Израиля.

«Кошмар для мира и региона»

С резкой критикой «сделки века» выступили представители Турции и Ирана. В Анкаре предложенный американцами мирный план назвали «мертворожденным». В специальном коммюнике МИД Турции план Вашингтона именуется не иначе, как «аннексия, нацеленная на узурпацию палестинских земель и уничтожение [идеи сосуществования] двух государств». Турецкое внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что Анкара не допустит «шагов, направленных на легитимизацию оккупации и тирании Израиля».

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь назвал документ Белого дома «кошмаром для мира и региона», выразив надежду на то, что инициатива США «станет тревожным звонком для всех мусульман, чтобы объединиться». Как подчеркнул официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, в настоящее время Тегеран «выражает готовность к сотрудничеству ради единства мусульманского мира с целью противостояния этому великому заговору», имея в виду «сделку века».

В Ливане шиитская партия «Хезболлах» назвала планы Белого дома «сделкой позора». Как отмечается в специальном заявлении «Хезболлах», переданном телестанцией «Аль-Манар», «то, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора».

Неизменность позиций

Более сдержанную реакцию на «сделку» продемонстрировали Египет и Иордания — одни из немногих государств арабского мира, имеющих с Израилем дипломатические отношения, а также подписывавших с еврейским государством мирные соглашения.

В Каире призвали «обе заинтересованные стороны тщательно изучить американское видение, выяснить все его аспекты и открыть каналы диалога для возобновления переговоров под эгидой США». Кроме того, как подчеркнули в МИД Египта, итоговое соглашение между Израилем и Палестиной должно отвечать «чаяниям и надеждам двух народов на достижение всеобъемлющего и справедливого мира между ними» и вести «к созданию независимого палестинского государства».

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади указал на то, что Амман остается приверженным базовому принципу ближневосточного урегулирования на основе двух государств. Между тем руководитель внешнеполитического ведомства Хашимитского королевства указал на важность предстоящего совещания Лиги арабских государств (ЛАГ) для выработки общей позиции арабов по отношению к «сделке века». Предполагается, что совещание состоится в ближайшую субботу в Каире.

Высоко оценили усилия администрации президента Трампа в Эр-Рияде. В распространенном в среду, по данным телеканала Sky News Arabia, заявлении МИД Саудовской Аравии подчеркивается, что королевство поддерживает «начало прямых мирных переговоров между палестинской и израильской сторонами под эгидой Соединенных Штатов». Между тем, как передавало ранее агентство WAFA, после оглашения Трампом его плана саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту Палестины Аббасу и заверил его в том, что позиция королевства по отношению к палестинскому вопросу останется неизменной.

Реакция Европы

Весьма полярными оказались оценки плана ближневосточного урегулирования на европейском континенте. По словам главы МИД Швеции, предложения Вашингтона не соответствуют требованиям, которые предъявляет ЕС для решения проблемы. «Устойчивый мир требует, чтобы в переговорах участвовали обе стороны. Необходимо учитывать нужды как Израиля, так и Палестины», — отметила она в интервью агентству ТТ.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас. «Предложение США вызывает вопросы, которые мы обсудим с нашими партнерами в ЕС. Среди прочего это вопросы вовлечения сторон конфликта в переговорный процесс, а также отношение [этого плана] к признанным международным параметрам и правовым положениям», — указал он.

Между тем глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал «сделку века», назвав ее серьезным предложением, которое, по его словам, стало «результатом больших затрат времени и усилий».