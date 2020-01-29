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Авиакомпании массово отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса

29.01.2020 20:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число международных авиакомпаний, приостанавливающих авиасообщение с различными регионами Китая, стремительно увеличивается. Также из-за отмены китайскими туристами поездок за рубеж некоторые авиаперевозчики были вынуждены отказаться на время от полетов на транзитных маршрутах. Многие компании, включая «Аэрофлот» и S7, предлагают бесплатно сдать билеты в Китай с датой вылета до второй декады февраля.


Фото: Reuters

Ранее ряд авиакомпаний массово стал отменять полеты в Ухань, откуда началось распространение коронавируса. Однако с 23 января власти КНР сами приостановили работу аэропорта и вокзалов города.

Отмены рейсов не только в Китай, но и в Европу

29 января российская авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила, что приостанавливает из-за распространения коронавируса прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации. В частности, отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим.

Однако в Уральской ассоциации туризма отмечают, что приостановка полетов в Рим, Мюнхен и Париж не отразится на турпотоке с Урала, так как эти рейсы были ориентированы на пассажиров из КНР, а квота на свободную продажу была очень маленькой.

«Уральские авиалинии» ранее приостановили авиасообщение из Екатеринбурга и Тюмени с китайским островом Хайнань. Также с 7 февраля приостанавливается сообщение с городами Сиань и Ордос из Екатеринбурга.

В начале недели российские авиакомпании, в частности Azur Air, Nordwind и iFly, временно прекратили чартерные полеты в Китай.

Некоторые страны, в числе которых Грузия и Казахстан, решили полностью ограничить пока авиасообщение с КНР. Так, агентство гражданской авиации Грузии объявило, что ограничения на полеты будут действовать до конца зимнего навигационного сезона (29 марта). Между Грузией и Китаем три раза в неделю осуществляются регулярные прямые рейсы по маршруту Тбилиси — Урумчи. А Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами.

О приостановке полетов в Китай в среду сообщила и авиакомпания British Airways. Кроме того, финская компания Finnair отменила несколько рейсов в КНР.

Германская авиакомпания Lufthansa в качестве меры предосторожности отменяет перелеты в Китай. «Подтверждаем информацию, что до 9 февраля приостанавливаются перелеты в Китай и из Китая», — сказала представитель перевозчика.

В свою очередь китайская авиакомпания Nine Air отменила один и может отменить второй авиарейс между Владивостоком и городом Иу в Китае. На прошлой неделе другая авиакомпания Nord Star приостановила перевозки российских туристов в Санью (Китай).

Могут приостановить США и Испания

Целесообразность введения временного запрета на все полеты из Китая в Соединенные Штаты в связи со вспышкой пневмонии рассматривает администрация США, сообщил 28 января телеканал CNBC ссылкой на собственные источники. По их данным, представителей крупнейших американских авиакомпаний во вторник вызвали в Белый дом и предупредили, что один из вариантов, находящихся на рассмотрении администрации президента Дональда Трампа, предусматривает запрет на все авиарейсы из КНР.

По данным газеты El Periodico, испанская авиакомпания Iberia также рассматривает возможность приостановить прямые рейсы в Шанхай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни — вирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР превысило 6 тыс. человек, число летальных исходов увеличилось до 130.

 
 
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Число международных авиакомпаний, приостанавливающих авиасообщение с различными регионами Китая, стремительно увеличивается. Также из-за отмены китайскими...
 
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