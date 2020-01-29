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СК РФ: полицейские незаконно купили и хранили наркотики, которые подложили журналисту Голунову
29.01.2020 18:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По делу о задержании российского журналиста Ивана Голунова проходят пять бывших сотрудников полиции. В Следственном комитете России
Следователи рассказали, что установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.
По данным следствия, в июне 2019 года полицейские с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики в его рюкзак и квартиру.
«Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — заявили в Следственном комитете.
Мужчины задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. Также будет решаться вопрос о мере пресечения.
Напомним, журналиста
8 июня Голунову
Журналист своей вины не признал, он заявил, что все это провокация, а наркотики ему подбросили. 8 июня
Названные сегодня следствием полицейские участвовали в задержании Голунова. После того как дело журналиста было закрыто, полицейские потеряли работу. Кроме того, сегодня СМИ сообщили, что свидетелем по данному делу проходит бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров. Он был руководителем задержанных фигурантов. По данным источника
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По делу о задержании российского журналиста Ивана Голунова проходят пять бывших сотрудников полиции. В Следственном комитете России заявили, что полицейские...
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