СК РФ: полицейские незаконно купили и хранили наркотики, которые подложили журналисту Голунову

Источник материала: Tut.by

По делу о задержании российского журналиста Ивана Голунова проходят пять бывших сотрудников полиции. В Следственном комитете России заявили , что полицейские подложили наркотики в вещи журналиста.



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Следователи рассказали, что установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

По данным следствия, в июне 2019 года полицейские с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики в его рюкзак и квартиру.

«Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — заявили в Следственном комитете.

Мужчины задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. Также будет решаться вопрос о мере пресечения.

Напомним, журналиста задержали 6 июня 2019 года в Москве. При личном досмотре у него обнаружили пакет с наркотическим веществом. Позже при обыске в квартире нашли еще несколько пакетов и весы. Полиция опубликовала 9 фотографий , якобы сделанных во время обыска. Позже выяснилось, что только одна была сделана в квартире журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его обвиняли по ч. 4 ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), наказание по данной статье — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Журналист своей вины не признал, он заявил, что все это провокация, а наркотики ему подбросили. 8 июня по решению суда Голунов на два месяца был помещен под домашний арест. 11 июня МВД РФ прекратило уголовное преследование журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, Голунов вышел на свободу в тот же день. 13 июня президент РФ освободил от должностей двух российских генералов МВД в связи с этим делом — начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина.

Названные сегодня следствием полицейские участвовали в задержании Голунова. После того как дело журналиста было закрыто, полицейские потеряли работу. Кроме того, сегодня СМИ сообщили, что свидетелем по данному делу проходит бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров. Он был руководителем задержанных фигурантов. По данным источника «Интерфакса» , Щиров заявил, что не знал о действиях своих подчиненных.