Уровень неудовлетворенности демократии «достиг пиковых значений на глобальном уровне»

Источник материала: Tut.by

Недовольство демократией в мире достигло максимума за 25 лет. Об этом говорится в исследовании Центра будущего демократии Кембриджского университета.



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Ученые изучали настроения в обществе с 1995 года. За это время число недовольных демократией выросло с 47,9% до 57,5%. Исследователи проанализировали данные 3500 опросов, в которых участвовали четыре миллиона человек из 154 стран мира.

Самый высокий уровень недовольства зафиксировали в Великобритании и США. При этом резко возросло доверие к демократии в Дании, Швейцарии, Норвегии и Нидерландах.

В Великобритании с 1970-х годов удовлетворенность демократией постоянно росла, но после 2005 года из-за скандала с войной в Ираке, а потом и референдума о выходе из ЕС начался спад. В США резкое снижение числа довольных демократией началось в эти же годы, тогда как раньше этот показатель был в районе 75%.

Причинами падения популярности демократии ученые называют экономический кризис 2008 года и кризис с беженцами в 2015 году. Одним из симптомов этой тенденции стал рост популистских настроений.

«Демократия находится в нездоровом состоянии по всему земному шару. Мы выяснили, что уровень неудовлетворенности демократическими политическими институтами быстро рос в последние годы. Сейчас он достиг пиковых значений на глобальном уровне, что особенно характерно для развитых стран», — рассказал Роберто Фоа, политолог из Кембриджского университета, чьи слова приводит пресс-служба вуза

Он также отметил, что доверие к демократическим институтам снижается, так как они не справились с основными кризисами эпохи, такими как экономический спад и глобальное потепление.