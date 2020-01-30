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Песков описал отношение в Кремле к болезням фразой «чихаешь - сиди дома»

30.01.2020 00:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кремле стараются внимательно относиться к тому, чтобы болеющие сотрудники не ходили на работу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос «Первого канала» о предпринимаемых мерах в связи с новым коронавирусом в Китае.


Фото: Reuters

В интервью он рассказал, что в Кремле не принимают особых мер и работают в обычном режиме, а реагировать планируют по мере поступления проблемы. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле внимательны к ситуации с болеющими сотрудниками, так как они могут заразить других.

«Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», — отметил Песков.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в других городах КНР, в США, Франции, Австралии, Финляндии, Южной Корее, Таиланде и других государствах.

По последним данным, зараженными оказались более 6 тыс. человек, 132 человека умерли. Роспотребнадзон начал проверять всех туристов из Китая на наличие коронавируса. Россия также закрыла пять пунктов пропуска на границе с КНР на Дальнем Востоке.

 
 
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В Кремле стараются внимательно относиться к тому, чтобы болеющие сотрудники не ходили на работу.
 
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