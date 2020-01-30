В Китае от коронавируса умерли 170 человек. Количество зараженных - почти 8 тысяч

Источник материала: Tut.by

В Китае по состоянию на полночь сегодняшнего дня количество погибших от нового коронавируса возросло до 170. Столько же человек выздоровели и были выписаны. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.



Фото: Reuters

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания, 31 человек находится в тяжелом состоянии. У 12 167 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 81 947 человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными. Количество погибших возросло до 170 человек, из них 38 человек умерли за последние сутки. 170 пациентов выздоровели и были выписаны.

Коронавирус вышел за пределы Китая. По данным на этот момент зафиксированы 14 случаев заболевания в Таиланде, 11 — Японии, по 10 — в Сингапуре и Гонконге, 8 — на Тайване, по 7 — в Австралии, Макао, Малайзии, по 5 — во Франции и США, по 4 — Германии, Южной Корее и ОАЭ, 3 случая — в Канаде, 2 случая — во Вьетнаме и по одному — в Финляндии, Камбодже, Непале и Шри-Ланке.



