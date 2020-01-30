Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве торговой марки

Источник материала: Tut.by

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия международного климатического движения школьников «Пятницы во имя будущего" (Fridays for Future)/"Школьная забастовка ради климата» в качестве товарного знака. Об этом она сообщила в среду в Instagram .



Фото: Reuters

«Мошенники, бренды, коммерческие интересы, денежные отчисления и фонды… Первое: к сожалению, по-прежнему находятся люди, которые пытаются меня имитировать или ложно утверждать, что „представляют“ меня, для того, чтобы подобраться к известным личностям, политикам, СМИ, артистам и так далее. Знайте, что такое происходит, относитесь с подозрением в случае, если к вам обратятся от „меня“ или кого-то еще, кто утверждает, будто „представляет“ меня. Прошу прощения у всех подвергшихся таким контактам и даже введенным в заблуждение поведением подобного рода», — написала Тунберг.

«Во-вторых, мое имя и движение „Пятницы во имя будущего“, „Школьные забастовки ради климата“ постоянно используются в коммерческих целях без какого-либо моего согласия. Это происходит в маркетинге, продаже товаров и сборе пожертвований под моим именем и именем движения. Именно поэтому я подала заявку на регистрацию моего имени, „Пятниц во имя будущего“, „Школьных забастовок ради климата“ и так далее в качестве торговой марки. Этот шаг предназначен для защиты движения и его деятельности», — продолжила она.

Тунберг подчеркнула, что движение «Пятницы во имя будущего» принадлежит любому, кто в нем участвует, и не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях. Далее активистка также сообщила, что вместе с семьей учреждает некоммерческий фонд, целью которого является «способствование экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью».

17-летняя активистка стала широко известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не принимается достаточно усилий.

В 2018 году экологическая активистка начала школьную забастовку за климат — каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.