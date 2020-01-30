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Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве торговой марки
30.01.2020 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия международного климатического движения школьников «Пятницы во имя будущего" (Fridays for Future)/"Школьная забастовка ради климата» в качестве товарного знака. Об этом она сообщила в среду в
«Мошенники, бренды, коммерческие интересы, денежные отчисления и фонды… Первое: к сожалению, по-прежнему находятся люди, которые пытаются меня имитировать или ложно утверждать, что „представляют“ меня, для того, чтобы подобраться к известным личностям, политикам, СМИ, артистам и так далее. Знайте, что такое происходит, относитесь с подозрением в случае, если к вам обратятся от „меня“ или кого-то еще, кто утверждает, будто „представляет“ меня. Прошу прощения у всех подвергшихся таким контактам и даже введенным в заблуждение поведением подобного рода», — написала Тунберг.
«Во-вторых, мое имя и движение „Пятницы во имя будущего“, „Школьные забастовки ради климата“ постоянно используются в коммерческих целях без какого-либо моего согласия. Это происходит в маркетинге, продаже товаров и сборе пожертвований под моим именем и именем движения. Именно поэтому я подала заявку на регистрацию моего имени, „Пятниц во имя будущего“, „Школьных забастовок ради климата“ и так далее в качестве торговой марки. Этот шаг предназначен для защиты движения и его деятельности», — продолжила она.
Тунберг подчеркнула, что движение «Пятницы во имя будущего» принадлежит любому, кто в нем участвует, и не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях. Далее активистка также сообщила, что вместе с семьей учреждает некоммерческий фонд, целью которого является «способствование экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью».
17-летняя активистка стала широко известна после
В 2018 году экологическая активистка начала школьную забастовку за климат — каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.
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Грета Тунберг подала заявку на регистрацию собственного товарного знака. Она объяснила это желанием бороться с неправомерным коммерческим использованием ее...
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