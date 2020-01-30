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Трамп заявил, что советы Болтона могли привести к «шестой мировой войне»

30.01.2020 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По его словам, во время работы на американскую администрацию в качестве советника президента Болтон допустил немало ошибок. Об этом он сообщил в Twitter.


Джон Болтон. Фото: Reuters

«Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп.

При этом он добавил, что брал Болтона на работу вопреки советам остальных, но советник не оправдал ожиданий и на своем посту наделал множество ошибок. Он также напомнил Болтону о том, что тот по ошибке заявил о «Ливийской модели» в вопросе об урегулировании конфликта на Корейском полуострове.

Президент США также подчеркнул, что как только Болтон ушел в отставку, он «сразу же написал противную и неправдивую книгу».

Напомним, советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон был отправлен в отставку в сентябре прошлого года. Как заявил американский президент, причиной для такого решения стало то, что Болтон допустил несколько ошибок, а также не ладил с «важными» сотрудниками в администрации президента США.

В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своем пребывании на посту советника по национальной безопасности. В прессу просочились данные из книги Болтона, в которой утверждается, что Трамп задерживал военную помощь Украине, ожидая расследования против Джо Байдена. Администрация Трампа уведомила Болтона, что выступает против публикации некоторых частей его книги, поскольку они содержат секретную информацию. Публикация книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») планируется в марте.

 
 
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По словам Трампа, во время работы на американскую администрацию в качестве советника президента Болтон допустил немало ошибок.
 
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