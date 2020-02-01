ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Палестины объявил о прекращении отношений с Израилем и США

01.02.2020 20:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в субботу о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Соответствующее заявление он сделал в Каире на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ).


Фото: Reuters

— Я направил два послания — [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними [Израилем и США] впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных [ранее] соглашений и норм международного права, — сказал он. — Израильтяне должны нести ответственность как оккупирующая держава". По словам Аббаса, Нетаньяху «не верит в мир, и он был тем, кто отверг соглашения Осло, а с момента убийства [премьер-министра Израиля Ицхака] Рабина [в 1995 году] не было никакого прогресса в мирном процессе.

Аббас сообщил, что он информировал президента США Дональда Трампа о своем согласии на демилитаризацию палестинского государства, „хотя это многим не нравится“. „Но после этого, в возникшей ситуации некоторого оптимизма он [президент США] закрыл наш офис в Вашингтоне и прекратил помощь и признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя заверял меня в том, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме, — сказал он. — Трамп отказался от многих своих обещаний решить палестинский вопрос пропорционально нашей позиции, поэтому мы прекратили сотрудничество с Вашингтоном и американской разведкой“.

По сути с момента переноса американского посольства в Иерусалим в 2018 году, отказа Вашингтона от финансирования БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) и закрытия офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне все контакты палестинцев с США были прекращены.

Что касается Израиля, то с ним до последнего момента сохранялась, главным образом, координация в сфере безопасности. 30 января Аббас уведомил Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений, но в тот момент речь о прекращении взаимодействия по вопросам безопасности не шла.

По просьбе Палестины в субботу в Каире было созвано экстренное совещание глав МИД ЛАГ для обсуждения американского плана ближневосточного урегулирования.

Отказ от „сделки века“

Аббас отверг возможность ведения переговоров с Израилем на основе плана ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа.

„На переговорном столе нет места даже для части американской сделки“, — сказал он и сообщил при этом, что американской администрации направлено послание с отказом от мирного плана США. „Сделка века“ полностью и категорически отвергнута, но мы все еще верим в мир», — отметил Аббас.

Выступая на заседании лиги, палестинский руководитель пояснил причины отказа от плана США: «Мирный план требует, чтобы мы не вступали в международные организации, отказались от суверенитета над территориями, отказались от международных решений, при этом оккупационные власти ежедневно сносят дома палестинцев для строительства новых поселений». «Я никогда не приму американский мирный план», — подчеркнул он.

28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают $ 50 млрд инвестиций, которые пойдут, в том числе, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью продвижения урегулирования США предлагают $ 50 млрд инвестиций, которые пойдут, в том числе, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсации за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Было две остановки сердца». Бывший генпрокур Украины заявил, что его отравили ртутью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика