Глава Палестины объявил о прекращении отношений с Израилем и США

Источник материала: Tut.by

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в субботу о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Соответствующее заявление он сделал в Каире на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ).



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— Я направил два послания — [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними [Израилем и США] впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных [ранее] соглашений и норм международного права, — сказал он. — Израильтяне должны нести ответственность как оккупирующая держава". По словам Аббаса, Нетаньяху «не верит в мир, и он был тем, кто отверг соглашения Осло, а с момента убийства [премьер-министра Израиля Ицхака] Рабина [в 1995 году] не было никакого прогресса в мирном процессе.

Аббас сообщил, что он информировал президента США Дональда Трампа о своем согласии на демилитаризацию палестинского государства, „хотя это многим не нравится“. „Но после этого, в возникшей ситуации некоторого оптимизма он [президент США] закрыл наш офис в Вашингтоне и прекратил помощь и признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя заверял меня в том, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме, — сказал он. — Трамп отказался от многих своих обещаний решить палестинский вопрос пропорционально нашей позиции, поэтому мы прекратили сотрудничество с Вашингтоном и американской разведкой“.

По сути с момента переноса американского посольства в Иерусалим в 2018 году, отказа Вашингтона от финансирования БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) и закрытия офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне все контакты палестинцев с США были прекращены.

Что касается Израиля, то с ним до последнего момента сохранялась, главным образом, координация в сфере безопасности. 30 января Аббас уведомил Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений, но в тот момент речь о прекращении взаимодействия по вопросам безопасности не шла.

По просьбе Палестины в субботу в Каире было созвано экстренное совещание глав МИД ЛАГ для обсуждения американского плана ближневосточного урегулирования.

Отказ от „сделки века“

Аббас отверг возможность ведения переговоров с Израилем на основе плана ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа.

„На переговорном столе нет места даже для части американской сделки“, — сказал он и сообщил при этом, что американской администрации направлено послание с отказом от мирного плана США. „Сделка века“ полностью и категорически отвергнута, но мы все еще верим в мир», — отметил Аббас.

Выступая на заседании лиги, палестинский руководитель пояснил причины отказа от плана США: «Мирный план требует, чтобы мы не вступали в международные организации, отказались от суверенитета над территориями, отказались от международных решений, при этом оккупационные власти ежедневно сносят дома палестинцев для строительства новых поселений». «Я никогда не приму американский мирный план», — подчеркнул он.

28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают $ 50 млрд инвестиций, которые пойдут, в том числе, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.