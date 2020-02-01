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Патриарх РПЦ предложил вписать веру в Бога в Конституцию
01.02.2020 21:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам патриарха, можно начать дискуссию об этом, так как вера формирует нравственность у людей, пишет
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости». Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.
Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции 15 января во время послания к Федеральному собранию. Он, в частности, предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге.
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