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Патриарх РПЦ предложил вписать веру в Бога в Конституцию

01.02.2020 21:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По словам патриарха, можно начать дискуссию об этом, так как вера формирует нравственность у людей, пишет РБК.


Фото: пресс-служба президента России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости». Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.

«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

Он добавил, что вера в Бога формирует нравственность и поэтому должна, по его мнению, быть отражена в Основном законе.

Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции 15 января во время послания к Федеральному собранию. Он, в частности, предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.

Для разработки поправок была создана рабочая группа, в которую вошли 75 человек, включая писателя Захара Прилепина, пианиста Дениса Мацуева, депутата Госдумы Валентину Терешкову и других деятелей из разных сфер.

Путин внес законопроект о поправках к Конституции 20 января. Нижняя палата приняла документ в первом чтении. Президент отметил, что будет принимать решение о подписании закона только после результатов общероссийского голосования.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге.
 
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