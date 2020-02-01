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Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая гражданами Германии

01.02.2020 23:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали «недружественным актом».


Фото: Reuters

Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в субботу, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для подзаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. По прибытии эвакуированные временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

Действия РФ назвали «надуманной отговоркой» и «недружественным актом»

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных — 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».

«Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать «, — заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль, зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде». «Это говорит о многом», — считает политик.

 
 
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Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку...
 
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