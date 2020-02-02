Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая

Источник материала: Tut.by

Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тыс.



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Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter. «44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.



Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы, общее число жертв в Китае от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.



За последние сутки в Китае скончались 45 человек, все они — жители центральной провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового коронавируса. Новых случаев заражения за сутки выросло на 2590. Общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.



В России на этой неделе были выявлены два первых случая заражения вирусом 2019-nCoV. Один — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.