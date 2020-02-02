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Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая
02.02.2020 08:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тыс.
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter. «44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.
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Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся - более 14 тыс.
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