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СМИ узнали о гибели в Сирии офицера ФСБ России
03.02.2020 20:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ Всеволод Трофимов. Об этом
Информацию о гибели Трофимова
«На данный момент у нас нет такого сотрудника, у нас не служит. Поэтому комментировать я ничего не могу. У нас официальной информации нет никакой», — сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области.
«Погибший Трофимов Всеволод Вячеславович — уроженец Мичуринска, проживал в Москве. Женат, имеет двоих детей. Отец погибшего и младший брат проживают в Мичуринске, старший брат — в Калининграде. Трофимов будет похоронен 5 февраля в Москве», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Тамбовской области. На вопрос РБК о том, действительно ли он погиб в Сирии, в пресс-службе администрации сообщили, что не располагают информацией. «Администрация города Мичуринска Тамбовской области не располагает официальной информацией по данному вопросу», — сообщили РБК в пресс-службе администрации города.
По данным «КП-Тамбов», Трофимов погиб в бою в Сирии в районе города Алеппо. Всего, по данным издания, погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. О том, что в Сирии под Алеппо погибли четверо офицеров Центра специального назначения ФСБ, пишет также
По данным Baza, погибшие — майор Руслан Г., лейтенант Всеволод Т., майор Булат А., капитан Дмитрий М. В Telegram-каналах, которые цитирует CIT, опубликованы фотографии памятного стенда, на котором стоят таблички с именами и краткими биографиями погибших. На них указано, что они погибли при выполнении служебного долга в Сирии, подробности не уточняются. На табличках видны полные имена погибших — это лейтенант Всеволод Трофимов 1987 г. р., уроженец города Мичуринск в Тамбовской области; майор Булат Ахматьянов 1987 г. р., уроженец поселка Параньга в Марий Эл; Руслан Гимадиев 1978 г. р. и Дмитрий Минов 1985 г. р.
В администрации поселка Параньга отказались от комментариев.
По информации Baza, автомобиль, на котором ехали офицеры, подорвался на фугасе. После этого они ранеными попали в руки боевиков. Их позднее нашли застреленными.
Майор Булат Ахматьянов, как следует из опубликованных фотографий в Telegram-каналах фотографиях, учился в Казанском суворовском училище и Рязанском училище ВДВ. В Казанском суворовском училище на звонки РБК не ответили. В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отказались предоставлять РБК информацию о выпускниках.
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По данным «КП-Тамбов», Трофимов погиб в бою в Сирии в районе города Алеппо. Всего, по данным издания, погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ...
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