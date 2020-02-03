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В Таиланде врачи вылечили заболевших коронавирусом при помощи лекарств от ВИЧ-инфекции

03.02.2020 23:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таиландским медикам удалось вылечить двух пациентов от коронавируса 2019-nCoV при помощи лекарств, используемых при лечении ВИЧ-инфекции.


3D модель Alphacoronavirus 1. Изображение: wikimedia.org

Как заявили в воскресенье, 2 февраля, журналистам врачи госпиталя Раджавити (Бангкок), им удалось вылечить двух пациентов, поступивших к ним с тяжелой формой коронавируса. Одна из пациенток, 70-летняя женщина, приехала в Таиланд из провинции Ухань. Тест на коронавирус, проведенный у нее десять дней назад, дал положительный результат.

Для лечения врачи использовали комбинацию нескольких медикаментов: Lopinavir и Ritonavir, который обычно выписывают пациентам, страдающим от ВИЧ-инфекции, а также Oseltamivir — медикамент, используемый при лечении или профилактике гриппа типа А и Б.

Через 48 часов после лечения пациенты почувствовали себя лучше, а проведенные тесты на наличие коронавируса дали отрицательный результат.

«Пока речи не идет о чудодейственном универсальном средстве, но у нас хорошие перспективы. Нам требуется продолжить исследования, чтобы понять, что этот метод лечения можно использовать на всех пациентах», — сказал журналистам доктор Атипорнваниш из госпиталя Раджавити.

 
 
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Одна из пациенток, 70-летняя женщина, приехала в Таиланд из провинции Ухань. Тест на коронавирус, проведенный у нее десять дней назад, дал положительный результат.
 
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