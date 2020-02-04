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В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

04.02.2020 14:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предполагаемый агент ЦРУ приговорен в Иране к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.


Фото: Reuters

«Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор, — цитирует Хосейна Исмаили агентство Tasnim. — Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США».

По его словам, «приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам». «Наши логика и действие показывают [готовность] к решительным ответным мерам на вражеские инициативы», — отметил Исмаили.

Он добавил, что «были выявлены еще два агента ЦРУ, которые осуществляли свою деятельность в благотворительной организации». «Они были приговорены к 10 и пяти годам заключения», — сказал представитель Верховного суда.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов. Так, 1 октября 2019 года был вынесен смертный приговор гражданину страны за шпионаж в пользу США.

 
 
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Власти страны заявили, что осужденный пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США.
 
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