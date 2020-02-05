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У 30 членов команды теплохода высокая температура и кашель. В Гонконге не пускают на сушу 1800 человек
05.02.2020 15:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гонконге не могут сойти на сушу 1800 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream. Власти опасаются распространения коронавируса 2019-nCoV. Около 30 членов команды жалуются на характерные для заболевания симптомы — высокую температуру, кашель, боль в горле, пишет
На борту среди пассажиров в основном жители Гонконга. С 19 по 24 января на теплоходе находились три человека из континентальной части Китая, у которых был диагностирован коронавирус. Однако, как отмечает издание, никто из нынешних пассажиров World Dream с ними не контактировал.
Напомним, вечером 3февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess
На прошлой неделе круизный лайнер с тысячами пассажиров оказался заблокирован в портовом городе
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У 30 членов команды теплохода высокая температура и кашель. В Гонконге не пускают на сушу 1800 человек
В Гонконге не могут сойти на сушу 1800 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream. Власти опасаются распространения коронавируса 2019-nCoV. Около 30 членов...
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